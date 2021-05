De digitale munt ether heeft weer een nieuw recordniveau bereikt. De op één na grootste cryptomunt na bitcoin tikte maandagochtend een waarde aan van 3017 dollar. Daarmee is ether meer dan drie keer zoveel waard als aan het begin van jaar.

Een aanleiding voor de stijging is mogelijk een rapport van vorige week dat de Europese Investeringsbank (EIB) een digitale obligatieverkoop zou kunnen lanceren op het ethereum-blockchainnetwerk.

Ether steeg 2 procent op de Bitstamp-exchange. De cryptomunt is tot nu toe meer dan 300 procent gestegen in het jaar, en overtreft daarmee de 95 procent stijging van de meer populaire bitcoin. Eind februari was ether voor het eerst meer dan 2000 dollar waard. Vervolgens zakte de koers wat in, waarna de stijging weer werd ingezet.

De koers van bitcoin stond maandagochtend op ruim 58.000 dollar.