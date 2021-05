Het Chinese techbedrijf Baidu heeft op zondag zijn robottaxidienst beschikbaar gemaakt in het westen van de Chinese hoofdstad Peking, schrijft persbureau AP. Daarmee is Baidu het eerste bedrijf in China dat zelfrijdende taxi's aanbiedt in de commerciële sector.

Baidu heeft sinds vorig jaar meerdere tests uitgevoerd met de zelfrijdende taxi's op openbare wegen. De Apollo Go-taxi's rijden automatisch, maar hebben altijd een medewerker voorin zitten die het stuur kan overnemen als er iets misgaat.

Er worden in totaal tien taxi's voor de dienst ingezet bij Shougang Park in het westen van Peking. Daar gaan de auto's langs acht haltes, die verdeeld zijn over een oppervlakte van 3 vierkante kilometer.

Voor een ritje betaal je 30 yuan (ongeveer 3,85 euro). De taxi wordt opgeroepen via de Apollo Go-app. Wanneer de taxi aankomt, wordt de identiteit van de passagier geverifieerd. Dit gebeurt via het scannen van een QR-code met de smartphone.

Daarnaast moet passagier nog een andere code scannen, die bedoeld is om de eventuele verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden. De taxi gaat pas rijden wanneer alle inzittenden hun gordels hebben omgedaan.

De taxidienst is alleen beschikbaar voor mensen van tussen de achttien en zestig jaar. Waarom de service niet beschikbaar is voor mensen die buiten deze leeftijdsgroep vallen is niet bekend.

De eerste geluiden over de robottaxi's zijn redelijk positief, al moesten de taxi's onderweg meerdere keren abrupt remmen. Dit kwam voornamelijk door voetgangers die plotseling overstaken.