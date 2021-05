De App Store van techbedrijf Apple zou in 2019 ongeveer 78 procent meer winst hebben behaald ten opzichte van het fiscale jaar daarvoor. Dat claimt financieel onderzoeker Ned Barnes, die namens gameontwikkelaar Epic Games getuigt in een rechtszaak tegen Apple, schrijft Bloomberg.

Barnes zegt dat het cijfer afkomstig is van Apples eigen financiële analisten. Hij stelt dat hij ook de winstmarge van 2018 heeft gezien, die zou neerkomen op ongeveer 75 procent. Volgens Barnes komen de marges overeen met zijn eigen berekeningen en "weerlegt het de kritiek van Apples experts dat het niet mogelijk is om de winstmarges van de App Store te berekenen".

Omdat Apple zegt dat het geen winst-en-verliesrekening bijhoudt voor hun digitale winkel, is het volgens het techbedrijf niet mogelijk om de winstmarges van de App Store te berekenen. Daarom noemt Apple de berekeningen van Barnes "onjuist". Het bedrijf zegt tegen The Verge dat het de claims van de onderzoeker zal weerleggen.

De winstmarges van de App Store zijn van belang, omdat Epic Games claimt dat Apple zijn digitale winkel gebruikt als verdienmodel. Appmakers betalen 15 tot 30 procent commissie om hun diensten via Apple te mogen aanbieden. Tegelijkertijd moeten zij concurreren met Apples eigen apps, waarover geen commissie wordt betaald. Hierdoor draait het bedrijf volgens Epic Games winst.

Epic Games is sinds vorig jaar verwikkeld in een juridische strijd met Apple. De gameontwikkelaar had een eigen betaalsysteem aan de iOS-versie van zijn schietspel Fortnite toegevoegd. Dat ging tegen de regels van Apple in, waardoor Fortnite uit de App Store verdween. In februari diende Epic Games een klacht in bij de Europese Commissie (EC). De ontwikkelaar beschuldigt Apple van het misbruiken van zijn machtspositie.

Brussel had al een eigen onderzoek ingesteld naar Apple, naar aanleiding van een soortgelijke klacht van muziekplatform Spotify uit 2019. De EC concludeerde vrijdag dat het techbedrijf als poortwachter dient en dat het bewaakt welke apps toegang krijgen tot de App Store, terwijl Apple met eigen diensten ook een directe concurrent is van verschillende apps. Daarom gaat de commissie juridische stappen ondernemen tegen het bedrijf.