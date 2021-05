Apple en Fortnite-maker Epic Games staan maandag tegenover elkaar in de rechtbank voor het begin van een belangrijke zaak in de techindustrie. Volgens Epic heeft Apple een monopoliepositie met zijn App Store en is de afdracht van 30 procent over aankopen te hoog. Dit moet je verder nog weten.

Het begon allemaal in augustus 2020, toen Apple Fortnite uit de App Store haalde. Veel ontwikkelaars die apps aanbieden in de App Store, betalen per verkoop 30 procent aan Apple en houden 70 procent zelf. Omdat Epic dat percentage te hoog vond, besloot het een eigen betaalsysteem in Fortnite te zetten om de commissie te omzeilen.

Dat was tegen de regels van Apple, waarna Fortnite uit de App Store werd gehaald. Vervolgens klaagde Epic Apple aan. Volgens Epic is de commissie van 30 procent aan Apple te hoog, maar kunnen ontwikkelaars niet anders, omdat de App Store de enige manier is om apps aan te bieden aan iPad- en iPhone-bezitters.

Dus wat wil Epic met deze zaak bereiken? In elk geval de vrijheid om via een eigen betaalsysteem spullen te kunnen verkopen in bijvoorbeeld Fortnite. Dat lijkt misschien klein, maar zo'n uitspraak schept een precedent dat veel verder reikt dan alleen het geschil met Epic.

Een uitkomst kan zijn dat de App Store wordt aangemerkt als een monopolie. Vervolgens kan de rechter zeggen dat Apple Epic en andere ontwikkelaars een mogelijkheid moet geven waarmee ze de commissie kunnen omzeilen. Of dat Apple toestaat dat gebruikers apps via andere manieren dan de App Store kunnen installeren, bijvoorbeeld rechtstreeks vanaf de website van een ontwikkelaar. Dat kan enorme gevolgen hebben voor Apple.

48 Nineteen Eighty-Fortnite

In deze parodie op Apples oude 1984-reclame vergelijkt Epic de techgigant met een totalitaire staat.

Apple zal zijn werkwijze met zijn App Store tot het bot verdedigen. Het bedrijf heeft altijd gezegd dat de appwinkel een noodzakelijk en onlosmakelijk onderdeel van het iOS-besturingssysteem is.

Zonder apps te controleren en het betaalsysteem via Apple te laten verlopen, zou de veiligheid van gebruikers in het geding komen, zegt het bedrijf. Ook zorgt Apple op deze manier naar eigen zeggen dat mensen minder snel worden opgelicht door kwaadwillende appmakers.

De rechtszaak gaat zeker drie weken duren. Apple en Epic krijgen ieder 45 uur om hun zaak te presenteren. Het proces zal grotendeels in persoon worden gevoerd, maar er mogen steeds zes mensen per kant aanwezig zijn. Overige getuigen worden via Zoom uitgenodigd.

Elke getuige wacht in een kamer tot hij wordt opgeroepen. Maar van elke kant is er ook een vertegenwoordiger die constant aanwezig mag zijn. Voor Epic is dat directeur Tim Sweeney en voor Apple is dat App Store-topman Phil Schiller.

Het is niet gezegd dat de zaak na drie weken is opgelost. Omdat de uitspraak voor grote veranderingen kan zorgen in de techindustrie, blijft de mogelijkheid bestaan dat Apple of Epic in beroep gaat en de zaak een staartje krijgt.