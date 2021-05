Michael Kail, voormalig technologietopman van Netflix, is door een federale jury in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan het aannemen van smeergeld en steekpenningen. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie op zijn site.

De topman zou het geld hebben aangenomen in ruil voor het goedkeuren van contracten met technologiebedrijven voor de afname van producten en diensten. Volgens Netflix had Kail voor honderdduizenden dollars aan smeergeld aangenomen van bedrijven. Netflix kwam de zaak in 2014 op het spoor nadat werkmails van Kail werden doorgenomen. Kail vertrok niet veel later voor een baan bij Yahoo.

Belangenverstrengeling is bij Netflix verboden. Werknemers moeten alle giften van mensen of bedrijven die iets aan Netflix willen verkopen melden.

Kail schikte in 2015 met Netflix, maar de FBI vervolgde het onderzoek. In 2018 werd Kail aangeklaagd voor verschillende vormen van fraude en witwassen. De rechtszaak werd uitgesteld vanwege de coronapandemie, maar ging op 19 april alsnog van start. Een jury verklaarde Kail deze week schuldig aan 28 van de 29 aanklachten over fraude en witwassen.

De advocaat van Kail zegt het niet eens te zijn met het oordeel en gaat in beroep. Volgens haar is de 49-jarige man onschuldig. Ook zegt ze dat Netflix zijn macht als groot bedrijf misbruikt om invloed uit te oefenen op de zaak.

Kail blijft voorwaardelijk vrij in afwachting van zijn veroordeling. Als hij in beroep schuldig wordt verklaard, kan hij een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar of een grote boete krijgen. Netflix heeft niet op de uitspraak van de jury gereageerd.