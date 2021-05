GGD GHOR Nederland heeft zaterdagochtend last van problemen, waardoor sommige mensen geen afspraak kunnen maken om zich te laten testen op het coronavirus of vaccineren tegen COVID-19. Dat bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

De problemen doen zich voor op de websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. Het is niet duidelijk waardoor de problemen worden veroorzaakt en hoeveel mensen er last van hebben.

Niet iedereen heeft er last van. Mensen die dat wel hebben, kunnen bijvoorbeeld wel inloggen, maar ontvangen geen afspraakbevestiging. "Ik sluit niet uit dat sommige mensen ook niet kunnen inloggen", zegt de woordvoerder. "We proberen alles zo snel mogelijk in kaart te brengen nu en werken aan een oplossing."

GGD GHOR zegt dat mensen die een afspraak willen maken dat nu het best telefonisch kunnen doen. "U wordt gebeld als u wacht op een testuitslag."