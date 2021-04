De app CoronaMelder stuurt vanaf zaterdag 17.00 uur weer meldingen naar mensen die mogelijk in contact zijn gekomen met een besmette persoon.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) besloot woensdag om waarschuwingen vanuit de app tijdelijk stil te leggen nadat een privacykwestie bij Android-telefoons aan het licht was gekomen.

Onderzoekers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben vastgesteld dat het datalek in het framework van Google is gedicht. Meldingen van de afgelopen 48 uur zullen alsnog ontvangen worden door gebruikers van de app.

Telefoons waarop CoronaMelder actief is, wisselen onderling willekeurige codes uit om elkaars nabijheid te registreren. De uitgewisselde codes zouden op de smartphone veilig opgeslagen moeten worden, maar dat bleek niet het geval.

Doordat de codes te combineren waren met andere databronnen, kon vastgesteld worden of de eigenaar van een telefoon besmet was en met welke telefoons van besmette personen contact was geweest. Dat is in strijd met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie COVID-19.

Geen aanwijzingen dat datalek ook is gebruikt

Volgens Google is er geen bewijs dat het lek daadwerkelijk is gebruikt. Gebruikers kunnen in de app zien of die over de benodigde update beschikt waarmee het lek gedicht is.

"Nu we zeker weten dat de gegevens van gebruikers goed beschermd zijn, kan CoronaMelder weer van toegevoegde waarde zijn op het reguliere bron- en contactonderzoek", aldus De Jonge.