De gemeente Hengelo stopt tijdelijk met het meten van drukte in de binnenstad via wifitellingen, schrijft Tubantia vrijdag. Dat doet de gemeente nadat Enschede donderdag een boete van 600.000 euro kreeg opgelegd van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het gebruik van wifitracking.

Hengelo neemt het zekere voor het onzekere, omdat de gemeente ook aan wifitracking doet. Dat doet hetzelfde bedrijf als in Enschede. "Hengelo voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG", zegt de gemeente tegen Tubantia. "Maar we willen de uitspraak van de AP goed bestuderen."

De AP legde Enschede donderdag een boete op vanwege wifitracking. Volgens de toezichthouder was de privacy van burgers niet goed gewaarborgd, omdat het mogelijk was om winkelend publiek en mensen die in de binnenstad werken of wonen te volgen.

Dat werkt met sensoren die in winkelstraten hangen. Meetkastjes vangen wifisignalen uit mobiele telefoons van mensen op. Vervolgens worden alle telefoons apart geregistreerd. Zo valt te meten hoe druk het in de stad is. Maar omdat dat een langere tijd gebeurde, veranderde het tellen in het volgen van personen, zegt de AP.

Volgens de privacywaakhond was het niet de bedoeling van de gemeente om individuen te volgen en de AP heeft ook geen aanwijzingen gevonden dat dit is gebeurd. Maar de inzet van wifitracking, waarmee die mogelijkheid ontstond, is op zichzelf echter al een overtreding van de privacywet. Enschede heeft overigens bezwaar aangetekend.