Google heeft donderdag strengere regels aangekondigd voor apps in de Play Store. Die mogen straks geen misleidende naam meer hebben en maximaal dertig tekens lang zijn.

De nieuwe regels hebben betrekking op de naam van de app, het icoontje van de app en de naam van de ontwikkelaar. Zo mogen bedrijven daarin bijvoorbeeld niet meer vermelden dat het om 'de beste app van het jaar' gaat. Ook is het niet meer toegestaan om te vermelden dat een app gratis of in de aanbieding is.

Volgens Google zijn de regels nodig omdat het voor gebruikers meteen duidelijk moet zijn om wat voor soort app het gaat. Apps die niet aan de eisen voldoen, worden straks niet meer toegelaten tot de Play Store.

Wanneer de regels precies ingaan, is nog niet duidelijk. Google zegt later meer details bekend te zullen maken, omdat het ontwikkelaars de tijd wil geven wijzigingen aan te brengen.