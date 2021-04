De eerste huurder van de eerste Nederlandse woning van ge-3D-print beton krijgt vrijdag de sleutel. Het huis zou volledig voldoen aan de Nederlandse bouwvereisten.

Het huis, de eerste van vijf in 'Project Milestone', staat in de Eindhovense wijk Bosrijk. Het is een vrijstaande gelijkvloerse woning met 94 vierkante meter vloeroppervlakte. Het huis heeft een ruime woonkamer en twee slaapkamers.

De woning heeft de vorm van een grote zwerfkei. "Dat past goed bij de natuurlijke locatie, en het demonstreert mooi de vormvrijheid die 3D-betonprinten biedt", aldus de initiatiefnemers.

Het huis bestaat uit 24 geprinte betonnen elementen, die laagje voor laagje zijn geprint in de printfabriek in Eindhoven. De elementen zijn met vrachtwagens naar de bouwplaats gebracht en daar op een fundering geplaatst. Daarna is het huis voorzien van dak en kozijnen en verder afgewerkt.

Binnenkort beginnen de projectpartners aan het ontwerp voor de volgende woningen, die meerdere verdiepingen krijgen. Daarvoor moet de techniek verder ontwikkeld worden.

Project Milestone is een project van Eindhoven University of Technology, bouwconcern Van Wijnen, woningbelegger Vesteda, bouwmaterialenproducent Saint-Gobain Weber Beamix, de gemeente Eindhoven en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos.