Jaren geleden maakte de vader van de nu 21-jarige Zoë Roth een foto van haar voor een brandend huis. Het beeld ging viraal en ze werd het gezicht van de 'Disaster Girl'-meme. Nu heeft Roth de foto verkocht en dat leverde haar omgerekend ruim 400.000 euro op, meldt The New York Times donderdag.

In 2005, toen Roth vier jaar oud was, ging haar familie op zaterdagochtend kijken bij een brandend huis in de plaats Mebane in de Amerikaanse staat North Carolina. Brandweermannen hadden de woning met opzet in brand gestoken voor een oefening. Buren verzamelden zich om te kijken en brandweerlieden lieten kinderen om de beurt de waterslang vasthouden.

Roth vertelt aan The New York Times dat ze zich nog kan herinneren dat haar vader, een amateurfotograaf, haar vroeg om te glimlachen terwijl de vlammen uit het huis sloegen. Ze deed dat, maar keek er nogal duivels bij, waardoor het lijkt alsof ze zelf verantwoordelijk is voor de brand.

Twee jaar later stuurde haar vader de afbeelding in voor een fotowedstrijd. Vervolgens veroverde de foto in korte tijd het internet als de meme 'disaster girl'.

Afbeelding geveild als NFT

De foto werd onlangs geveild als NFT, een niet-vervangbare token. Deze NFT's zijn digitale bestanden die gekoppeld zijn aan een digitaal 'iets', zoals een tweet, afbeelding of filmpje. In de NFT staat wie eigenaar is van deze tweet, afbeelding of video.

Roth heeft de meme voor 180 Ether, een cryptomunt, verkocht aan een studio in Dubai. De waarde van Ether fluctueert, maar vrijdag wordt de waarde geschat op omgerekend 410.000 euro. Ze blijft wel eigenaar van de foto, wat betekent dat ze bij elke verkoop van de studio 10 procent van de verkoopprijs krijgt.

Roth deelt het geld met haar familie en doneert een deel aan een goed doel.