De verbanning van voormalig Amerikaans president Donald Trump van Twitter heeft niet tot een leegloop van het platform geleid. In de eerste drie maanden van het jaar waren volgens Twitter dagelijks 199 miljoen mensen online op het berichtenplatform, meldt het techbedrijf donderdag.

Trump werd door Twitter geblokkeerd wegens het aanzetten tot haat en het overtreden van andere regels van het sociale medium.

In totaal kreeg Twitter er in het eerste kwartaal 20 procent meer dagelijks actieve gebruikers bij ten opzichte van een jaar eerder. Het socialemediabedrijf waarschuwt tegelijkertijd dat spectaculaire groeicijfers er de komende periodes niet meer in zitten.

Adverteerders wisten het bedrijf ook goed te vinden, getuige de omzetgroei van 28 procent tot ruim 1 miljard dollar (zo'n 825 miljoen euro). Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 68 miljoen dollar (56 miljoen euro), tegenover een verlies van 8,3 miljoen dollar (6,8 miljoen euro) een jaar eerder.

Twitter verwacht afname in nieuwe gebruikers

In de komende kwartalen zal de aanwas van nieuwe gebruikers geringer zijn, verwacht het in San Francisco gevestigde bedrijf. Het dieptepunt komt mogelijk in het lopende tweede kwartaal. Dat komt doordat de coronapandemie vorig jaar juist voor een grote toestroom van nieuwe gebruikers zorgde, omdat veel mensen het platform een nuttige bron van informatie over de corona-uitbraak vonden.

Ook de omzet zal in het tweede kwartaal mogelijk lager uitvallen. Twitter schat dat de opbrengsten voor die meetperiode tussen de 980 miljoen en 1,08 miljard dollar (808 miljoen tot 891 miljoen euro) zullen zijn. Beleggers schrokken van die zwakke prognose, waardoor het aandeel in de nabeurshandel 9 procent onderuitging.

Onlangs gaf topman Jack Dorsey toe dat zijn bedrijf te langzaam innoveerde, waardoor het vergeleken met concurrenten als Facebook maar langzaam groeit. Om snel aantrekkelijke nieuwe Twitter-functies te ontwikkelen die het bedrijf geld opleveren, wil het bedrijf het personeelsbestand met een kwart uitbreiden. Dat zorgt ook voor een even grote stijging van de kosten.