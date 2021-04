Na drie succesvolle vluchten op Mars is de geplande vierde start van de minihelikopter Ingenuity mislukt. Het onbemande Amerikaanse toestel van bijna 2 kilo steeg niet op van de rode planeet, maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA donderdag bekend.

Het probleem wordt onderzocht en de bedoeling is snel weer een nieuwe poging te doen, aldus de NASA. De vierde vlucht moet verdergaan, sneller zijn en langer zijn dan de eerste drie. Gepland zijn een duur van bijna twee minuten, een snelheid van 3,5 meter per seconde en ruim dubbel de afstand die tot nu toe is overbrugd.

De Ingenuity (Vindingrijkheid) maakte ruim een week geleden geschiedenis door als eerste toestel een vlucht op een andere planeet te maken. De eerste vlucht duurde veertig seconden.

De helikopter kan naar verwachting ongeveer vijf keer vliegen, telkens enkele honderden meters verder. Als de technologie goed blijkt te werken, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen.