Er worden de komende twee jaar tachtig telecommasten langs het spoor geplaatst om het internetbereik in de trein te verbeteren. Daarvoor heeft ProRail een contract afgesloten met telecombedrijf Cellnex, dat de masten zal plaatsen.

Het contract moet ertoe leiden dat het mobiele bereik op het Nederlandse spoornetwerk over enkele jaren volledig dekkend is, schrijft ProRail op zijn website. "Het aantal treinreizigers in Nederland neemt de komende twintig jaar met zeker 30 procent toe", zegt ProRail-topman Arjen Boersma. "Dat betekent ook dat meer mensen in de trein mobiel bereik en internet nodig hebben."

ProRail zegt met dit contract twee vliegen in een klap te slaan. Niet alleen moet het een beter mobiel bereik opleveren voor treinreizigers, ook moet het ervoor zorgen dat ProRail het spoorsysteem ERTMS uit kan rollen. Daarmee passen er meer treinen op het spoor, die sneller kunnen gaan rijden.

Cellnex mag de masten die het plaatst ook verhuren aan andere partijen. Het bedrijf heeft al honderden masten in Nederland staan en grote providers zoals KPN en T-Mobile maken er gebruik van.

Naast de tachtig masten in het contract met ProRail, mag Cellnex als onderdeel van de overeenkomst ook nog eens honderd masten aanleggen op grond van ProRail. Het duurt nog enkele jaren voordat er daadwerkelijk volledige dekking langs het spoor is. Dat komt onder meer omdat er alleen mensen mogen werken als er geen treinen rijden.