Sinds we meer thuiswerken is de telefoon niet alleen een bron van sociaal contact, maar ook steeds meer van werkzaken. Het aantal berichten en notificaties dat op je afkomt, is daardoor nog groter dan normaal. Hoe zorg je voor meer rust op je telefoon?

Berichten van collega's, de kinderopvang of je partner kunnen belangrijk zijn, maar er zijn ook een hoop die best even kunnen wachten. Je hoeft immers niet meteen te horen of je aan de beurt bent in Wordfeud.

Gelukkig kan je je telefoon trainen om je vaker met rust te laten. Dan ontvang je alleen de belangrijkste berichten van apps die jij hebt geselecteerd.

Android

Op Android-telefoons is het mogelijk om elke keer dat je een notificatie krijgt, de instellingen direct aan te passen. Dat doe je door op het bericht te tikken en even ingedrukt te houden.

Je komt dan in een menu waar je de toestemming om notificaties te sturen direct kunt intrekken voor die specifieke app. Als je dit een tijdje volhoudt elke keer als je een ongewilde melding krijgt, heb je je telefoon binnen een week goed afgericht.



Natuurlijk kan je het ook in één keer aanpakken. Ga via 'Instellingen' naar 'Apps', hier zie je een lijst met alle geïnstalleerde applicaties op je telefoon. Tik op een programma waarvan je geen berichten meer wilt ontvangen en druk op 'Meldingen' of 'Meldingen toestaan'. Je komt dan in een menu waar je de toestemming voor notificaties in kunt trekken.

iOS

Op iOS moet je ook naar de 'Instellingen', maar vervolgens selecteer je 'Berichtgeving'. Daar zie je een lijst met alle apps die jou meldingen kunnen versturen. Door op een app te tikken, stel je in wat voor notificaties er door dat programma nog worden verzonden. Bij de ene app heb je meer opties dan bij de ander, zoals stroken met informatie die lang of kort blijven staan.



Op recente iPhones is het ook mogelijk om meldingen aan te passen als je ze binnen krijgt. Veeg naar links over een melding op je startscherm en tik op 'Beheer'. Daar kan je kiezen om meldingen voortaan zonder geluid te ontvangen, of de toestemming voor notificaties helemaal in te trekken.

WhatsApp

Hele apps in- en uitschakelen gaat dus gemakkelijk, maar waarschijnlijk is WhatsApp de grootste boosdoener van al je notificaties. De appjes van je baas of collega's wil je niet missen, terwijl je van een nieuw bericht in de groepsapp van de familie misschien niet direct een pushmelding nodig hebt.



Je kunt in WhatsApp ook per groepsapp of contact instellen of je notificaties wilt ontvangen. Selecteer het gesprek dat je wilt dempen en tik op de naam bovenin. Daar vind je de optie 'Stille meldingen', die je voor 8 uur, een week of onbepaalde tijd kunt inschakelen.

Op Android moet je ook nog het vinkje bij 'Meldingen weergeven' uitzetten om van dat specifieke contact of groepsgesprek geen notificaties meer te krijgen.

In de rubriek Lifehack helpt NU.nl iedere week om je digitale leven iets makkelijker te maken.