Het is nu ook op Android makkelijker om met pdf's te werken dankzij Flexcil Notes en op iOS wordt de wereld een stukje vrolijker via augmented reality. Dit zijn de apps van de week.

Flexcil Notes

De populaire pdf-app Flexcil Notes is nu ook verkrijgbaar voor Android-toestellen. Met deze app wordt het werken met pdf's een stuk prettiger gemaakt. Handig voor je studie, werk of andere doeleinden.

Het idee is dat je notities op een pdf-document kunt maken en tegelijkertijd een eigen notitieboekje bijhoudt. Tekst en plaatjes van het document sleep je makkelijk naar dit notitieboekje zodat je niets hoeft over te schrijven. Ideaal voor studenten die aantekeningen maken tijdens een college.

De app werkt intuïtief. Als je bijvoorbeeld iets onderstreept en daarna doorkruist, dan verdwijnt de onderstreping weer. Door een vierkant om een plaatje of een stukje tekst te tekenen, wordt het mogelijk om dat plaatje of stukje tekst naar je notities te slepen. De app heeft daarnaast verschillende kleurtjes en soorten pennen om mee te markeren of annoteren.

Je notities zijn makkelijk terug te vinden, want alles krijgt een linkje in een overzicht. Pdf-pagina's zijn met deze app tevens te bewerken, door er bijvoorbeeld pagina's aan vast te plakken of twee documenten samen te voegen.

Download Flexcil Notes voor Android of iOS (gratis)

1 Zo werkt Flexcil

Dead Man's Phone

In deze BAFTA-genomineerde game speel jij als een detective in Londen die moorden moet oplossen door de smartphones van slachtoffers te onderzoeken. Zie het als een misdaadpodcast, maar dan speelbaar.

In de game start je met de zaak van een jongen die van een gebouw is gevallen. Volgens ooggetuigen is hij geduwd. Toen de jongen viel, hield hij zijn smartphone vast en die heeft de val wel overleefd. Je duikt in zijn apps om achter de dader te komen, met nepversies van onder meer WhatsApp en Snapchat.

De game is liveaction, wat betekent dat je acteurs ziet in plaats van personages die met de computer zijn geanimeerd. Op de smartphone zijn namelijk ook foto's en video's te vinden die meer vertellen over het leven van deze jongen.

De makers van de game noemen deze zaak het eerste seizoen, dus er volgen later nieuwe zaken om op te lossen. Dan kun je in het leven van andere personen duiken.

Download Dead Man's Phone voor Android of iOS (gratis)

1 Bekijk de trailer van Dead Man's Phone

Apple Clips

De videoapp Clips van Apple heeft een update gekregen, waardoor je nu augmented reality kunt toevoegen aan je omgeving. Dat doe je door een AR-ruimte te maken. Dan scant de iPhone of iPad je kamer en houden de effecten rekening met muren, meubels en mensen.

Er zijn zeven verschillende effecten toe te voegen aan video's. Zo kan er confetti uit de lucht vallen en samen hopen op de vloer of op tafels. Een discobal kan uit het plafond naar beneden dalen, waarna het licht op de muren reflecteert. Ook kan de grond veranderen in een dansvloer vol met spectaculaire lichten.

Om gebruik te maken van deze nieuwe effecten, is er wel een toestel met een LiDAR-scanner nodig. Deze scanner meet de diepte van de omgeving, om zo realistische augmented reality mogelijk te maken. Op dit moment zit de LiDAR-scanner alleen nog maar in de iPhone 12 Pro en de iPad Pro.

Apple Clips is een gratis app om video's op te leuken met stickers en andere effecten. Deze video's zijn vervolgens op andere platformen, zoals Instagram of TikTok, te uploaden.

Download Apple Clips voor of iOS (gratis)