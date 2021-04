De Spaanse acteur en komiek Juan Joya Borja is op 65-jarige leeftijd overleden, melden Spaanse media. De man werd een grote internetsensatie door een interview waarin hij met een hysterische lach een verhaal vertelde.

Het ging al een tijdje niet goed met Joya Borja. Volgens Spaanse media lag hij al sinds september in een ziekenhuis in Sevilla. Hij is vermoedelijk overleden aan een hart- en vaatziekte, al is de precieze doodsoorzaak onduidelijk.

Joya Borja groeide in 2015 uit tot een internetsensatie door een interview uit 2002 op de Spaanse televisie. Hij had het in dat gesprek over de tijd waarin hij als kok in een visrestaurant werkte. Een Egyptische zender plakte alternatieve, zelfverzonnen ondertitels onder het fragment, waarmee de Egyptische president Sisi belachelijk werd gemaakt.

Vervolgens gingen ook veel anderen met het fragment aan de haal. Een van de bekendste bewerkingen is die waarin Joya Borja zich zogenaamd voorstelt als ingenieur van Apple. Hij vertelt dat Apple-baas Tim Cook woedend op hem is, omdat nieuwe MacBooks geen USB-poorten bevatten.