De Chinese autoriteiten willen het technologiebedrijf Tencent een flinke boete opleggen vanwege het onjuist melden van overnames en investeringen, meldt persbureau Reuters donderdag. De boete is onderdeel van de strengere aanpak van de techsector in het land.

Naar verluidt gaat het om een boete van minstens 10 miljard yuan (zo'n 1,3 miljard euro). Dat is wel minder dan de boete van meer dan 18 miljard yuan die onlangs opgelegd werd aan webwinkel Alibaba vanwege monopoliepraktijken.

Volgens ingewijden krijgt Tencent de boete vanwege het onjuist melden van overnames en investeringen uit het verleden bij toezichthouders, en concurrentiebeperkende praktijken bij muziekstreaming.

Mogelijk kan Tencent ook gedwongen gaan worden om verschillende muziekapps en bepaalde exclusieve muziekrechten te verkopen. Het bedrijf wilde tegenover persbureau Reuters niet reageren.

De Chinese autoriteiten zijn al langer bezig met het sterk aanscherpen van het toezicht op bedrijven zoals Alibaba en Tencent. Peking heeft besloten om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht hebben. Tot voor kort waren zij nog maar aan weinig regels gebonden.

Tencent is een van de grootste techbedrijven van China. Het bedrijf is onder meer bekend van de Chinese chatapp WeChat en grote investeringen in de gamemarkt.