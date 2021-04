Apple heeft in de eerste drie maanden van dit jaar veel meer omzet gehaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam vooral door de verkoop van iPhones en MacBooks, maar ook andere bedrijfsonderdelen deden het beter, blijkt uit de kwartaalcijfers van het techbedrijf.

Ook het vorige kwartaal van het gebroken boekjaar liet Apple al sterke groei zien door de later dan gebruikelijke introductie van de iPhones afgelopen jaar. Toen werd een recordomzet van 111,4 miljard dollar (91,8 miljard euro) in de boeken gezet. Dat was dit kwartaal, traditiegetrouw minder dan het feestdagenkwartaal, 89,6 miljard dollar.

Daarmee deed Apple het niet alleen veel beter dan de verwachtingen in de markt, maar ook veel beter dan het bedrijf ooit heeft gepresteerd in een niet-feestdagenkwartaal. Tot nu toe had Apple in zo'n kwartaal nooit meer dan 65 miljard dollar verdiend.

Het techbedrijf zette een nettowinst van 23,6 miljard dollar in de boeken. Vorig jaar was dat in het eerste kwartaal nog de helft: 11,2 miljard.

Apple profiteert van thuiswerken

De succesvolle verkoop van iPhones, goed voor een omzet van net geen 48 miljard dollar, wordt onder meer veroorzaakt doordat de vorig jaar geïntroduceerde toestellen de eerste waren met 5G. Veel mensen hebben daarop gewacht voor ze een nieuwe telefoon kochten.

Ook de verkopen van de Mac-computers stegen hard, met 70 procent. Door het thuiswerken werden er nog altijd veel meer computers verkocht. Ook de introductie van Macs met door Apple ontworpen chips zorgde volgens Apple-topman Tim Cook voor extra vraag. Cook liet weten dat zijn bedrijf geen hinder ondervonden heeft van leveringsproblemen door het wereldwijde chiptekort.

De dienstentak, waar onder meer Apples muziek- en videostreamingdiensten onder vallen maar ook de inkomsten uit de App Store, groeide opnieuw. Analisten kijken al tijden naar dit bedrijfsonderdeel als verdere groeimotor voor Apple. De toename in die tak was ruim een kwart. Wel groeide het aantal abonnees van Apples diensten met 40 miljoen naar 660 miljoen.