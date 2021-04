Netflix rolt woensdag wereldwijd een shuffleknop uit. De nieuwe functie is bedoeld voor mensen die het lastig vinden om een geschikte film of serie te vinden.

De nieuwe functie heet Play Something. Met een druk op de knop kiest de streamingdienst een titel die meteen kan worden afgespeeld.

De knop van Netflix kiest niet volledig willekeurig iets uit, maar schotelt een film of serie voor op basis van wat de gebruiker eerder heeft gekeken. De functie kan ook de volgende aflevering starten van een serie die de gebruiker al eerder volgde.

De functie is vooralsnog alleen op de tv te gebruiken, maar Netflix is van plan om Play Something later naar mobiele apparaten te brengen.

De shuffleknop werd in augustus van vorig jaar al getest. Eerder kondigde Netflix al aan dat de functie in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar zou worden. Topman Greg Peters zei eerder dat de functie is ontworpen "nadat mensen bij ons hadden laten weten helemaal niet meer te willen zoeken".