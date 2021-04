De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft SpaceX goedkeuring gegeven om 2.814 Starlink-satellieten lager in een baan rond de aarde te brengen dan aanvankelijk het plan was. Dat schrijft The Verge. Concurrenten Amazon en OneWeb maakten aanvankelijk bezwaar.

SpaceX vroeg aan de FCC of het 2.824 Starlink-satellieten in een lage baan om de aarde mocht brengen. Het bedrijf had al goedkeuring om dat met 1.584 satellieten te doen. In totaal kan SpaceX nu 4.408 satellieten ter hoogte van 540 tot 570 kilometer om de aarde brengen.

De Starlink-satellieten zijn bedoeld voor internet. De satellieten moeten vooral mensen in afgelegen regio's wereldwijd van internet voorzien. Tegen 2027 hoopt SpaceX-oprichter Elon Musk tienduizenden satellieten de lucht in te hebben.

Amazon en OneWeb, die zelf werken aan een satellietnetwerk, maakten vooraf bezwaar. De bedrijven gaven aan dat signalen van satellieten elkaar in de weg zouden zitten. Ook waarschuwden ze voor een verhoogd risico op botsingen met andere satellieten.

Volgens de FCC levert het geen problemen op als de Starlink-satellieten lager komen te hangen. Wel legt de toezichthouder SpaceX duidelijke regels op waaraan ze zich moeten houden. Amazon laat weten blij te zijn met de uitkomst. "Deze voorwaarden nemen onze grootste bezwaren rond veiligheid in de ruimte weg", zegt een woordvoerder van het bedrijf.