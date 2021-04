Google-moederbedrijf Alphabet verdiende het afgelopen kwartaal fors meer geld dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat is met name te danken aan bedrijven die weer vaker advertenties inkochten via diensten van Alphabet, blijkt uit kwartaalcijfers van het bedrijf (pdf).

Tijdens de coronapandemie was Google een van de weinige grote techbedrijven die de inkomsten zag dalen (zij het met slechts 2 procent in het tweede kwartaal van 2020). Maar in de eerste drie maanden van 2021 herpakte het bedrijf zich.

De totale omzet van Alphabet kwam uit op 55,3 miljard dollar (45,8 miljard euro), een stijging van ongeveer een derde ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan was 44,7 miljard dollar afkomstig van advertenties. YouTube bracht 6 miljard dollar in het laatje ten opzichte van 4 miljard dollar vorig jaar.

Diensten als Gmail en Google Drive voor bedrijven leverden 6,5 miljard dollar op. Dat was ongeveer de helft meer dan in de eerste drie maanden van 2020.

Googles clouddiensten zijn nog steeds verliesgevend, al groeien de onderdelen wel. Financieel directeur Ruth Porat noemt Google Cloud expliciet als een tak waar voor Alphabet kansen liggen om te groeien.

Al met al behaalde Google een winst van 17,9 miljard dollar tegenover 6,8 miljard dollar in het eerste kwartaal vorig jaar. Alphabet maakte bekend 50 miljard dollar te besteden aan de inkoop van eigen aandelen om aandeelhouders te belonen.