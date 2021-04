Microsoft heeft in de eerste drie maanden van dit jaar wederom flink geprofiteerd van het thuiswerken als gevolg van de coronapandemie, blijkt uit gepubliceerde kwartaalcijfers van de techgigant. Vooral de vraag naar clouddiensten en Xbox-consoles nam toe.

Analisten hadden rekening gehouden met een afvlakking in de vraag naar clouddiensten van Microsoft. Dat komt onder meer omdat de coronapandemie dankzij vaccinaties langzaam op zijn retour is in onder meer de Verenigde Staten. Maar het bedrijf zag daarentegen een versnelling van de digitaliseringstrend.

Met clouddiensten kunnen bedrijven eigen software via de servers van Microsoft draaien. De omzet van deze diensten is nu goed voor ruim een derde van de omzet van Microsoft. De totale omzet van de Windows-maker groeide met 19 procent tot 41,7 miljard dollar (34,5 miljard euro) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Daarvan waren de clouddiensten goed voor 17,7 miljard dollar, een toename van een derde.

Ook de Xbox-verkopen stegen. De inkomsten uit Xbox-content en -diensten komen neer op 739 miljoen dollar. Dat is een stijging van 34 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De stijging is onder meer te danken aan de verkoop van Xbox-consoles, gameverkopen en het Game Pass-abonnement. Daarmee krijgen spelers voor een vast bedrag per maand toegang tot ruim honderd games.

Ook alle andere bedrijfsonderdelen, zoals de productiviteitssoftware, zakelijk sociaal netwerk LinkedIn en besturingssysteem Windows, leverden meer op. Microsoft maakte bekend dat er inmiddels 1,3 miljard apparaten op Windows 10 zijn aangesloten. De zakelijke chatapp Microsoft Teams heeft nu 145 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Dat waren er in oktober vorig jaar nog 115 miljoen.

Onder de streep hield Microsoft 15,5 miljard dollar over. Een jaar eerder was de nettowinst 10,7 miljard dollar.