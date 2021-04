Een Argentijnse webdesigner heeft tijdens een recente storing van Google in Argentinië de domeinnaam google.com.ar overgekocht voor 270 Argentijnse peso's - omgerekend zo'n 2 euro. Daardoor kwamen alle gebruikers in het land voor een korte periode terecht op de website van de dertigjarige Nicolas Kuroña, schrijft The Guardian.

Toen de Argentijn zag dat Google door de storing was getroffen, probeerde hij de oorzaak van de storing te achterhalen bij de NIC, het Argentijnse bedrijf dat de domeinnamen die op .ar eindigen beheert. Tot zijn verbazing ontdekte hij daar dat de Argentijnse domeinnaam van Google te koop was omdat de licentie van Google in het land verlopen zou zijn.

Kuroña deelde de eigenaarsrechten op Twitter, waar veel gebruikers hem hadden benaderd omdat zij via Google op zijn website terecht waren gekomen. "Ik heb nooit kwade intenties gehad met Google, ik probeerde het gewoon te kopen en de NIC stond de transactie toe", aldus de webdesigner.

Volgens The Guardian was er sprake van een misverstand. De domeinnaam van Google zou nog helemaal niet beschikbaar zijn voor verkoop, aangezien de licentie pas in juli zou verlopen. De fout kon daardoor snel worden rechtgezet. Kuroña heeft het aankoopbedrag niet teruggekregen.

Google heeft nog niet op de kwestie gereageerd.