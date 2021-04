Microsoft heeft dinsdagmiddag een storing met de zakelijke chatapp Teams opgelost. Gebruikers van over de hele wereld konden niet inloggen en geen verbinding maken met de dienst.

Microsoft schrijft op Twitter dat het probleem van de storing is achterhaald en dat de oplossing is doorgevoerd. "We zien tekenen van herstel en blijven de situatie in de gaten houden", meldt het bedrijf. "Mensen die nog hinder ondervinden, kunnen proberen Teams opnieuw op te starten."

Wat het probleem precies was en hoe Microsoft de storing heeft opgelost, is niet bekend. Gebruikers wereldwijd hadden last van de storing. Ook Nederlandse gebruikers maakten melding van de problemen op Allestoringen.nl.