De Europese Commissie (EC) zal deze week een aanklacht indienen tegen Apple vanwege machtsmisbruik in de App Store, meldt de Financial Times dinsdag op basis van ingewijden.

Muziekdienst Spotify klaagde twee jaar geleden bij de EC omdat het bedrijf 30 procent commissie over inkomsten via de App Store moet afdragen. Daarom moet Spotify zijn abonnementen in de App Store duurder maken om dezelfde inkomsten over te houden. Ook mag het bedrijf mensen niet naar de Spotify-site verwijzen voor lagere prijzen. De EC startte daarom een onderzoek.

Ook andere bedrijven zijn het oneens met de afdracht die Apple vraagt. Ook Netflix sprak zich daar eerder tegen uit. Epic Games, de maker van Fortnite, heeft Apple vanwege zijn monopoliepositie aangeklaagd in de Verenigde Staten. Apple haalde Fortnite uit zijn App Store toen Epic zelf een betaalsysteem in het spel bouwde.

Apple verdedigt zijn App Store altijd en zegt dat de kosten nodig zijn om onder meer veiligheid en privacy van gebruikers te waarborgen. Toch heeft het bedrijf zijn beleid recent iets aangepast. Zo worden sommige videostreamingdiensten uitgezonderd voor de commissie en hoeven ontwikkelaars die minder dan 1 miljoen dollar (zo'n 820.000 euro) per jaar verdienen via de App Store maar 15 procent af te dragen.

Het is niet duidelijk wat de conclusie van het onderzoek van de EC is en wanneer Brussel de aanklacht precies indient. De Financial Times houdt het op "later deze week".