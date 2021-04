Facebook heeft samen met het Italiaanse modemerk Gucci een rechtszaak aangespannen tegen een persoon die via Facebook namaak-Gucci-spullen verkocht. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag.

Het is de eerste keer dat Facebook en Gucci samen een vuist maken tegen de verkoop van nepspullen. Een vrouw uit Moskou zou Instagram en Facebook gebruiken om haar spullen te promoten, schrijft The Fashion Law. Daarbij deed ze alsof ze handtassen, schoenen en kleding van Gucci verkocht, terwijl het om namaakproducten ging. Dat is tegen de regels van Facebook en Instagram.

De zaak is maandag (lokale tijd) bij de rechtbank van Californië ingediend. Facebook en Gucci zeggen dat de vrouw het afgelopen jaar meerdere accounts heeft gebruikt voor haar winkel.

De bedrijven willen dat de vrouw stopt met het aanbieden van deze producten. Ook is ze niet meer welkom op platforms van Facebook. Gucci wil daarnaast een schadevergoeding zien die kan oplopen tot 2 miljoen dollar (1,66 miljoen euro).

Bedrijven als Facebook proberen de verkoop van nepmerken van hun platforms te weren. In 2020 werden vier miljoen pagina's waarop neppe Gucci-producten werden aangeboden offline gehaald, laat het bedrijf in een verklaring weten. Ook werden 45.000 websites afgesloten, waaronder accounts op sociale media.

Eerder spande webwinkel Amazon al dit soort rechtszaken aan. Dat deed het bedrijf onder meer samen met het modemerk Valentino.