Apple heeft iOS 14.5 uitgebracht voor iPhones. Na de update kunnen gebruikers zelf bepalen welke apps hun gedrag in apps van andere bedrijven mogen volgen. Ook kunnen iPhone-bezitters met een Apple Watch voortaan ook gemakkelijker inloggen op hun iPhone als ze een mondkapje dragen.

Apple kondigde de nieuwe privacyfunctie vorig jaar al aan. Met de functie moeten gebruikers voor iedere app nadrukkelijk toestemming geven om gevolgd te kunnen worden via trackers. Met tracking worden op de achtergrond gegevens van een gebruiker verzameld, zoals de locatie en bezochte sites.

Bedrijven kunnen die data gebruiken om een profiel van een persoon samen te stellen en een beeld te schetsen van diens interesses. Die profielen zijn vaak bedoeld om gerichte advertenties voor te schotelen.

Met iOS 14.5 worden ontwikkelaars verplicht om mensen hiervoor om goedkeuring te vragen. Dat gebeurt via een pop-up die in beeld komt als de app wordt geopend. Mensen kunnen er via de instellingen (via het Privacy-venster kies je voor 'Tracking') ook voor kiezen om de vraag om gevolgd te worden standaard te weigeren.

De nieuwe functie stuitte de afgelopen maanden op veel weerstand van ontwikkelaars en adverteerders. Zij vrezen als gevolg van de aanpassing omzet mis te lopen. Facebook sprak zich er meerdere malen hard tegen uit. Volgens het bedrijf zal de wijziging "ernstige gevolgen" hebben voor online adverteerders en worden vooral kleine adverteerders getroffen.

Foto: Apple

iPhone openen met Apple Watch en nieuwe emoji's

Naast de nieuwe privacyfunctie biedt iOS 14.5 ook andere veranderingen. Zo kunnen mensen die ook een Apple Watch hebben, het slimme horloge voortaan gebruiken om hun iPhone te ontgrendelen. Dat is vooral handig als ze een mondkapje dragen, waardoor de gezichtsscanner van de iPhone niet werkt. In tegenstelling tot veel Android-telefoons hebben nieuwe iPhones geen vingerafdrukscanner meer, waardoor het alternatief een wachtwoord of pincode is.

Er zijn daarnaast 217 nieuwe emoji's toegevoegd. Nieuw zijn onder meer de vaccinatie-emoji (de spuit zonder bloeddruppels), een hoofd in de wolken en een vrouw met een baard. De Podcast- en Herinneringen-app hebben een nieuw ontwerp en iOS is nu geschikt voor Apples AirTags, de nieuwe bluetoothtrackers om spullen mee terug te vinden.