Chinese socialemediaplatforms halen berichten weg over Oscarwinnares en regisseur Chloé Zhao, schrijft The Wall Street Journal maandag. Ook zijn de zoekresultaten bij zoekmachines Baidu en Soigu voor de prijsuitreiking aanzienlijk minder geworden. Zhao's film Nomadland won de Oscar voor de beste film.

Nadat Zhao haar prijs in ontvangst had genomen, regende het positieve reacties op onder andere Weibo, de Chinese equivalent van Twitter. De gebruikers waren verheugd dat een Chinese vrouw voor het eerst een Oscar heeft gewonnen in de categorie Beste Film. In de daaropvolgende uren werden de berichten weggehaald. Ook begon informatie over de Oscars te verdwijnen, tot verbazing van de Chinese gebruikers.

Volgens The Wall Street Journal hebben twee Chinese staatsjournalisten tegen de krant gezegd dat zij niets mochten publiceren over de Oscars. Er is geen reden gegeven voor het besluit. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft niet gereageerd op de vragen van WSJ, met als reden dat het geen diplomatieke zaak was.

Nomadland is in totaal drie keer in de prijzen gevallen. Naast de Oscar voor de beste film won het ook de Oscars voor de beste regie en de beste actrice (Frances McDormand). De 39-jarige Zhao, die geboren is in Peking en in haar tienerjaren naar de Verenigde Staten emigreerde, kreeg in maart ook de Golden Globe voor beste regisseur.