Videochatservice Zoom bevat sinds maandag een functie waarbij gebruikers in een virtuele achtergrond naast elkaar gezet kunnen worden. De functie heet Immersive View. Volgens Zoom moet de functie de indruk geven dat de deelnemers samen in een klaslokaal of een vergaderruimte zitten.

Immersive View werd vorig jaar oktober aangekondigd door Zoom. Momenteel is de functie alleen beschikbaar voor de desktopversie van Zoom op Windows en MacOS.

Immersive View werkt tot en met 25 deelnemers. Als er meer dan 25 deelnemers zijn, verschijnen de overgebleven deelnemers in een eigen kader bovenin het scherm. Bij minder dan 25 gebruikers kan het aantal plaatsen in de virtuele achtergrond worden aangepast.

Deelnemers kunnen automatisch worden ingedeeld in de digitale ruimte of een toegewezen plek krijgen van de host. Ook kunnen de deelnemers tijdens de sessie verplaatst worden door de host. Wanneer de host zijn scherm deelt, wordt Immersive View stopgezet. De functie wordt hervat wanneer het delen van het scherm stopt.

Verder is het mogelijk om zelf virtuele achtergronden te uploaden en die te gebruiken voor Immersive View. Het is nog niet mogelijk om de functie te gebruiken voor de break-outrooms, waarbij de hele groep wordt opgesplitst in kleinere groepjes. Ook kan een vergadering die Immersive View aan heeft staan nog niet worden opgenomen.