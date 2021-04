Google gaat de bouw van drie grote datacenters in de Wieringermeer schrappen. Het techbedrijf heeft de achterliggende reden niet bekendgemaakt. Vermoedelijk speelt de negatieve reactie op de datacenters vanuit de omgeving mee, schrijft Medemblik Actueel.

In een reactie aan NU.nl schrijft een woordvoerder aan Google dat het bedrijf geen aanvullende bouwplannen heeft voor het datacenter in Middenmeer, dat sinds december in gebruik is. Verder zijn er vooralsnog geen plannen om andere datacenters te bouwen in Nederland. De werkzaamheden aan het datacenter in de Eemshaven gaan gewoon door.

Hoewel Google niet zegt waarom het bedrijf afziet van de bouwplannen, komt dit mogelijk door de negatieve reactie vanuit de maatschappij en de politiek. In 2019 bleek uit onderzoek van De Telegraaf dat Google van de gemeente Hollands Kroon een korting van 70 procent op de bouwleges zou krijgen als het vier datacenters zou bouwen in de gemeente.

In maart schreef De Telegraaf dat de dijken in de Wieringermeer door de komst van het datacenter opgehoogd moeten worden. Het is wettelijk vastgesteld dat de dijken opgehoogd moeten worden als de economische waarde van een gebied toeneemt. De kosten worden echter wel verhaald op de belastingbetalers, waarschuwden provinciebestuurders in een brief aan de gemeente Hollands Kroon.

Verbetering: In het originele bericht staat dat Google energie afneemt uit een lokaal windmolenpark in gemeente Hollandse Kroon. Dit bleek niet te kloppen.