WhatsApp test een optie om berichten na 24 uur te laten verdwijnen, schrijft WABetaInfo. Op dit moment biedt de chatapp alleen een mogelijkheid om berichten na zeven dagen automatisch te verwijderen.

WhatsApp heeft sinds vorig jaar een functie om berichten te versturen met een vervaldatum. In gesprekken waarin deze optie is ingeschakeld, verdwijnen de berichten standaard na een week. Gebruikers kunnen zelf geen andere tijd instellen.

Maar daar komt mogelijk verandering in, want WhatsApp test een functie waarmee gebruikers kunnen kiezen om berichten een week of 24 uur te laten staan. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als er gevoelige informatie wordt gedeeld, waarvan je niet wil dat het over lange tijd nog terug te vinden is. WhatsApp waarschuwt daarbij wel dat anderen een screenshot kunnen maken. "Gebruik berichten met vervaldatum daarom alleen met personen die je vertrouwt."

Het is niet duidelijk of en wanneer de optie om berichten na een dag te laten wissen beschikbaar komt voor alle gebruikers. In andere chatapps is zo'n functie al wel te vinden. Signal geeft gebruikers bijvoorbeeld de optie om berichten na een week, een dag, enkele uren of zelfs na vijf seconden al te wissen.