Het Nederlandse .nl-domein bestaat 35 jaar, schrijft .nl-beheerder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) zondag op zijn website. Nadat het eerste Nederlandse domein werd geregistreerd op 25 april 1986 volgden er nog bijna 6,2 miljoen.

Het eerste .nl-domein werd door Piet Beertema uit Amsterdam vastgelegd. Hij werkte als systeembeheerder bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en registreerde op 1 mei 1986 de allereerste .nl-domeinnaam: cwi.nl.

In de beginjaren was Beertema verantwoordelijk voor de aanvragen op het .nl-domein. In de eerste twee jaar kwamen er negentig aanvragen binnen, maar in 1995 ging het om zo'n zevenhonderd aanvragen per maand. Beertema handelde de eerste tienduizend .nl-domeinnamen zelf af. Maar omdat het veel werk werd voor één persoon, werd in 1996 SIDN opgericht voor de aanvraag en behandeling van de domeinnamen.

Het .nl-domein was het eerste actieve landendomein buiten de Verenigde Staten, schrijft SIDN. Op het moment is .nl het op vier na grootste landendomein ter wereld, na China (.cn), Duitsland (.de), het Verenigd Koninkrijk (.uk) en Tokelau (.tk).

Sinds 2003 kunnen niet alleen bedrijven en organisaties .nl-domeinnamen registreren, maar ook particulieren. Daardoor kwam er veel vaart in de aanvragen. In 2003 waren er nog één miljoen .nl-domeinen. In 2010 waren dat er vier miljoen en twee jaar later vijf miljoen. Halverwege vorig jaar werd de grens van zes miljoen geregistreerde domeinnamen gepasseerd.

Beertema zegt dat .nl nog aan alle huidige eisen voldoet, ondanks alle veranderingen die in de afgelopen 35 jaar hebben plaatsgevonden. "Het laat maar zien dat de basis van ons internet, namelijk apparaten die met elkaar communiceren, in al die jaren onveranderd is gebleven."