Het derde seizoen van het nog steeds razend populaire schietspel Call of Duty: Warzone is donderdag van start gegaan. NU.nl zet op een rij wat er allemaal nieuw is in de game-update.

Call of Duty: Warzone wordt nog steeds veel gespeeld. Ontwikkelaar Activision Blizzard meldde eerder deze week dat de game meer dan 100 miljoen actieve spelers heeft. Het nieuwe seizoen zal mogelijk nog meer gamers aantrekken.

Vermoedelijk zaten veel spelers te wachten op de nieuwste update die donderdag is verschenen. Daarin is de spelwereld een beetje opgeschud om alles fris en interessant te houden.

De speelkaart is veranderd

De grootste verandering dit seizoen zit hem in de speelkaart, die een sprong terug in de tijd maakt. Verdansk, de originele locatie van het spel, is ten einde gekomen nadat het van de kaart werd geveegd door een nucleaire aanval.

De map is nu vervangen voor Verdansk '84 en speelt zich af in de lente van 1984. Volgens de ontwikkelaars is de map daardoor een stuk groener dan zijn voorganger, die zich in de winter afspeelde.

Aan de kaart zijn verschillende nieuwe locaties toegevoegd. Nieuw is bijvoorbeeld een zoutmijn en de Gora Summit, een plek waar onder andere helikopters kunnen landen. Ook hebben verschillende eerder geïntroduceerde locaties een opfrisbeurt gekregen. Onder andere het vliegveld en het stadion zijn aangepast en zien er hierdoor ouder uit.

Er zijn nieuwe wapens toegevoegd

In de seizoen 3-update wordt ook een serie aan nieuwe wapens geïntroduceerd. Gamers kunnen verschillende nieuwe wapens vrijspelen, bijvoorbeeld de Swiss K31. Ook hebben verschillende wapens die al eerder werden geïntroduceerd een verandering ondergaan.

Daarnaast zitten er twee nieuwe wapens in het basispakket, dat voor iedere speler beschikbaar is. Het gaat om de Renetti, een pistool dat vooral geschikt is voor korte afstanden, en de SK Sierra, een lichtgewicht scherpschuttersgeweer met een hoge vuursnelheid.