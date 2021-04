De hergebruikte Crew Dragon-capsule van SpaceX is zaterdag aangekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. De capsule met daarin vier astronauten was vrijdag gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida.

De capsule werd zaterdagochtend met succes aangekoppeld aan het ISS, dat op dat moment zo'n 420 kilometer boven de Indische Oceaan vloog.

De vier astronauten aan boord van de capsule - Shane Kimbrough, Megan McArthur, Akihiko Hoshide en Thomas Pesquet - zullen de komende zes maanden in het ruimtestation doorbrengen en gaan wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Ze vervangen vier andere astronauten.

Het is de eerste keer dat er twee Crew Dragon-capsules bij het ISS zijn aangemeerd. De vier astronauten die worden vervangen, keren woensdag in hun eigen capsule terug naar aarde.

Het is de derde keer dat SpaceX astronauten naar het ruimtestation heeft gebracht. Wel is het de eerste keer dat het bedrijf daarvoor een Crew Dragon-capsule heeft hergebruikt.