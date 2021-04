Disney werkt aan een robot van Groot, een figuur uit de Guardians of the Galaxy-films. De 76 centimeter hoge robot ziet eruit alsof hij rechtstreeks uit een Disney-film afkomstig is en kan rondlopen, zwaaien en zelfs boksbewegingen maken.

De Groot-robot is onderdeel van Project Kiwi, een onderzoeksproject van Disney Imagineering. Groot is de eerste in een reeks van robots die dezelfde hoogte hebben als de personages waarop ze gebaseerd zijn.

TechCrunch mocht een kijkje achter de schermen nemen bij het project en deelde de beelden daarvan. In een video is te zien hoe Groot komt aanlopen, met zijn ogen knippert, zwaait en vervolgens wat kungfuoefeningen doet.

Het is de bedoeling dat Groot later op verschillende manieren kan rondlopen, zoals enthousiast, verdrietig en hinkend.

Volgens de Amerikaanse site is het plan om Groot uiteindelijk zelfstandig te laten rondlopen in de Disney-parken, al kan dat nog wel jaren duren. De robot moet onder meer nog leren omgaan met publiek: interactie met mensen is op dit moment nog niet mogelijk.