De kans dat Starlink-satellieten van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX in een lagere baan om de aarde gaan vliegen dan oorspronkelijk gepland was, is vrijdag een stuk groter geworden. De topvrouw van de Amerikaanse telecommunicatiewaakhond FCC ziet dat voorstel wel zitten en riep collega's ertoe op om ook voor het plan te stemmen, meldt Bloomberg.

Starlink is een project van SpaceX, waarbij via satellieten vanuit de ruimte breedbandinternet wordt aangeboden. Een lagere omloopbaan maakt een snellere internetservice mogelijk, doordat het signaal niet zo ver hoeft te reizen.

SpaceX wil 2.824 Starlink-satellieten in een lagere baan laten vliegen. Dat moet gebeuren op een hoogte van 540 tot 570 kilometer. Het bedrijf heeft al toestemming om 1.584 ruimtevaartuigen op die hoogte te laten vliegen. Met de verandering zouden alle 4.408 satellieten op die hoogte in een baan om de aarde worden gebracht.

Deze zone ligt net onder de zone die is toegewezen aan Project Kuiper, het satellietproject van techgigant Amazon. Volgens Amazon, maar ook andere concurrenten van SpaceX, neemt het risico op botsingen in de ruimte toe door de wijziging. Daardoor zou er veel puin rond kunnen komen te vliegen.

SpaceX zou naar verluidt nog wel aan bepaalde veiligheidseisen moeten voldoen voordat het de satellieten daadwerkelijk op minder grote hoogte de lucht in mag brengen.