Leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer dachten afgelopen woensdag een videogesprek te voeren met de stafchef van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Het bleek te gaan om een deepfake-imitatie, bevestigt de griffie van de Kamer vrijdag aan de Volkskrant.

De Kamercommissie meende Leonid Volkov voor zich te zien via Zoom, vanuit Litouwen, waar hij werkt vanwege de Russische repressie van de organisatie van Navalny. Het was echter niet Volkov, maar een zogeheten deepfake: een door kunstmatige intelligentie gecreëerde vermomming van het hoofd van iemand anders.

De commissie, waarin onder anderen prominente Kamerleden zoals Geert Wilders (PVV), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Tunahan Kuzu (DENK) zetelen, bevestigt in een verklaring aan de Volkskrant met een deepfake-imitatie gesproken te hebben. De commissie zegt verontwaardigd te zijn en de echte Volkov opnieuw een gesprek te hebben aangeboden.

Ook parlementariërs uit het Verenigd Koninkrijk en verschillende Baltische landen werden in de luren gelegd door de nep-Volkov.

Het is nog niet bekend hoe de digitale ontmoeting precies tot stand kwam. De Tweede Kamer heeft laten weten te zullen onderzoeken hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Navalny beëindigt hongerstaking

Navalny zit momenteel een celstraf van 2,5 jaar uit. Zijn veroordeling wordt internationaal gezien als politiek gemotiveerd: Navalny is de grootste kwelgeest van de autoritaire Russische president Vladimir Poetin.

Navalny was in de afgelopen weken in hongerstaking uit protest tegen zijn medische behandeling in het strafkamp. Hij liet vrijdag weten zijn hongerstaking op doktersadvies te zullen staken. De Russische autoriteiten willen zijn politieke organisatie aanmerken als extremistisch en treden hard op tegen Navalny's medestanders.