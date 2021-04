Een twaalfjarig meisje is onlangs door vijf andere tieners in elkaar geslagen in Helmond nadat ze ontdekte dat er een haataccount over haar bestond op TikTok. Volgens de politie wilde het slachtoffer hierover in gesprek gaan, maar werd ze vervolgens mishandeld.

Het incident gebeurde vorige week vrijdag op de Noord Parallelweg in Helmond, meldt de politie donderdag op Facebook. Het meisje zou een paar weken geleden een leuk filmpje met haar vriendinnen hebben gemaakt en op TikTok hebben geplaatst. Naar aanleiding van deze video zou er vervolgens een haataccount over haar zijn aangemaakt.

Het meisje had al snel door wie het account had gemaakt en vroeg deze meisjes om met haar af te spreken om het uit te praten. Ze hadden afgesproken allebei een vriendin mee te nemen. Op de afgesproken plek werd het slachtoffer echter opgewacht door een vijftal meisjes van elf tot dertien jaar. Vrijwel direct werd ze door twee van hen geduwd en geslagen. De andere drie moedigden de vechtende meisjes aan en maakten filmpjes van de mishandeling.

Een getuige zag alles gebeuren en kwam tussenbeide. Ook de getuige moest het vervolgens ontgelden en werd uitgescholden door de vijf meisjes. Het mishandelde meisje hield er uiteindelijk een hersenschudding, blauwe plekken en een bult op haar hoofd aan over. Volgens de politie heeft ze last van angstgevoelens, nachtmerries en flashbacks.

Account aangemaakt om mishandeling te filmen

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het TikTok-account is aangemaakt om het slachtoffer te kunnen mishandelen en daarvan filmpjes te maken. De vijf meisjes zijn de afgelopen dagen samen met hun ouders uitgenodigd op het politiebureau voor een gesprek. Zij zullen later horen wat voor straf zij krijgen.

"We zien vaker dat onder andere pesten op sociale media het startpunt is voor dit soort ruzies en mishandelingen. Deze worden dan gefilmd en de beelden hiervan worden op sociale media gedeeld", schrijft de politie die oproept hier niet aan mee te doen en de beelden ook niet te delen.