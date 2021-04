Met Google Earth kun je nu terug in de tijd via miljoenen satellietfoto's en in een nieuwe The Walking Dead-game bescherm je de aarde tegen een zombie-apocalyps.

Google Earth

Google Earth heeft een update gekregen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe de aarde door de jaren heen is veranderd. Daarvoor heeft Google 24 miljoen satellietfoto's bij elkaar gevoegd die de afgelopen 35 jaar zijn gemaakt.

In de app vind je deze timelapse door naar 'Voyager' te gaan. Daar tik je op 'Lagen' en vervolgens 'Timelapse in Google Earth'.

De timelapse is op verschillende manieren te gebruiken. Je kunt inzoomen op een specifiek gebied en vervolgens op de playknop drukken. Dan zal de timelapse automatisch van 1984 tot 2020 lopen. Ook zijn de losse jaren te bekijken door erop te tikken.

Het resultaat werkt het beste als je inzoomt op een plek ter grootte van een flinke stad. Dan zijn de subtiele verschillen door de jaren heen goed zichtbaar.

Download Google Earth voor Android of iOS (gratis)

195 Bekijk hier de timelapse van Google Earth

The Walking Dead: Survivors

Denk je betere keuzes te maken tijdens de zombie-apocalyps dan de personages uit de comic The Walking Dead? Dan mag je dat laten zien in de game The Walking Dead: Survivors. Het doel is om een kamp te bouwen en dat te verdedigen tegen de ondoden.

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je erop uitgaat om spullen te vinden, je moet trainen, je leger uitbreiden en het soms zelfs opnemen tegen andere kampen.

Dit concept is niet vernieuwend, maar de The Walking Dead-saus eroverheen werkt erg goed. De game is gebaseerd op de strips en niet de televisieserie. Toch zitten alle bekende personages erin, zoals Rick, Michonne, Negan, Ezekiel en Glenn.

Leuk is dat The Walking Dead: Survivors ook met andere gamers te spelen is. Zo kun je in clans samenwerken of juist tegen elkaar strijden. De game is gratis te downloaden en te spelen, maar bevat wel advertenties en in-appaankopen.

Download The Walking Dead: Survivors voor Android of iOS (gratis)

50 Bekijk hier de trailer van The Walking Dead: Survivors

Fruit Friends

Het spelletje Fruit Friends leert kinderen over veiligheid in huis middels een reeks minigames die draaien om verschillende gevaren. Zo moet je in een van de spelletjes zo snel mogelijk de blaadjes uit de goot vegen om waterschade te voorkomen. Doe je dat niet snel genoeg, dan zie je het huis van een van de fruitvriendjes onderlopen met water.

In andere spelletjes wordt onder meer uitgelegd hoe belangrijk het is om het filter van de wasmachine schoon te maken, de deur op slot te doen als je naar buiten gaat, de batterijen in de rookmelder te vervangen en welk blusmiddel je moet gebruiken als de vlam in de pan slaat.

Er zit veel herhaling in de spelletjes, maar het tempo en de moeilijkheid wordt telkens opgevoerd zodat je toch goed moet opletten.

Je kunt strijden tegen je vrienden, of proberen de beste van Nederland te worden. De ranglijst is ook te filteren op provincie. Zo kun je ervoor strijden om eerst de beste van je provincie te worden en daarna van het hele land.

Download Fruit Friends voor Android of iOS (gratis)