SpaceX heeft vrijdag voor het eerst astronauten gelanceerd in een hergebruikte Crew Dragon-capsule. Het is alweer de derde keer dat het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk mensen naar het ruimtestation ISS brengt. Dit zijn de hoogtepunten van SpaceX van de afgelopen jaren.

6 februari 2018: Lancering van zware Falcon Heavy-raket

Op deze dag lanceerde SpaceX met succes zijn zware en herbruikbare Falcon Heavy-raket. Het geheel bestaat uit drie Falcon 9-raketten, die zelfstandig terugkeren naar de aarde en rechtopstaand op platforms op land en in zee landen nadat zij hun doel hebben volbracht. Twee raketten landden succesvol binnen een kwartier na de lancering, de centrale raket redde het echter niet.

De lancering van de Falcon Heavy zorgde voor een doorbraak in de kosten van ruimtevaart. De raket kan een vracht van 63.800 kilo in een lage baan rond de aarde brengen. Een lading van zo'n 16.800 kilogram redt het naar Mars en een lading van 3.500 kilogram moet tot Pluto kunnen komen. Dat is fors meer dan raketten van concurrerende bedrijven konden tillen. Bovendien zijn lanceringen bij SpaceX door de herbruikbare raketten veel goedkoper.

54 SpaceX lanceert Falcon Heavy, de krachtigste raket van dit moment

30 mei 2020: Eerste commerciële astronautenlancering naar het ISS

SpaceX lanceerde op deze dag de Crew Dragon-capsule met twee Amerikaanse astronauten aan boord. Deze lancering was historisch: niet alleen was het de eerste keer sinds 2011 dat Amerikaanse astronauten vanaf Amerikaanse bodem opstegen, het was ook de eerste commerciële astronautenlancering naar het internationale ruimtestation (ISS) ooit. Aan boord waren astronauten Robert Behnken en Doug Hurley.

80 SpaceX lanceert eerste bemande commerciële vlucht naar ISS

16 november 2020: Eerste 'operationele' astronautenvlucht

Op deze dag lanceerde SpaceX de eerste succesvolle 'operationele' vlucht van de bemande Crew Dragon-capsule. De eerste vlucht, in mei, werd gezien als een demonstratie. Ook waren er toen maar twee astronauten mee.

Deze vlucht, met vier astronauten, was de eerste echte door SpaceX gelanceerde 'expeditie' naar het ISS. Aan boord waren de drie Amerikaanse astronauten Shannon Walker, Victor Glover en Mike Hopkins, evenals de Japanse astronaut Soichi Noguchi.

85 SpaceX lanceert eerste officiële commerciële vlucht in Florida

23 april 2021: Eerste lancering in hergebruikte capsule

SpaceX lanceerde vrijdag voor het eerst astronauten in een hergebruikte Crew Dragon-capsule.

Vier astronauten uit drie verschillende landen zijn momenteel onderweg naar het ruimtestation ISS. Aan boord van de Crew Dragon-capsule zijn dit keer NASA-commandant Shane Kimbrough en piloot Megan McArthur. Zij is de vrouw van Robert Behnken, de astronaut die vorig jaar naar de ruimte ging in dezelfde capsule.

Verder bevinden ook de Japanse missiespecialist Akihiko Hoshide en de Franse missiespecialist Thomas Pesquet van ruimtevaartorganisatie European Space Agency (ESA) zich aan boord. De astronauten zullen waarschijnlijk pas aan het einde van dit jaar weer terugkeren naar de aarde.