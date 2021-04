De website testenvoortoegang.nl kampt sinds donderdag met een storing. Mensen die een coronatest hebben ondergaan om toegang tot een testevenement te krijgen, krijgen daardoor tijdelijk geen uitslag of testbewijs.

Sommige mensen wachten al sinds donderdag op de uitslag van een sneltest, die normaal gesproken binnen dertig minuten bekend is. Hoelang de storing aanhoudt en hoeveel mensen erdoor zijn getroffen, is niet bekend.

De CoronaCheck-app, waarin een negatieve uitslag van een sneltest wordt omgezet in een QR-code om toegang te krijgen tot proefuitjes, heeft moeite met speciale tekens in namen. Het gaat bijvoorbeeld om spaties of streepjes. Daardoor kan iemand met bijvoorbeeld de voornaam Jan-Willem zijn testuitslag nu niet laten omzetten in een testbewijs. Ook wacht een groep mensen langer dan normaal op testuitslagen. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.

Mensen die problemen met de CoronaCheck-app ervaren, mogen bij de ingang van de evenementenlocatie een e-mail met de testuitslag in plaats van een QR-code tonen. Wie nog op de uitslag van een sneltest wacht, kan contact opnemen met de helpdesk van sneltestaanbieder Lead Healthcare, adviseert het platform Testen voor Toegang.

Vrijdagavond zijn bijna vijftienduizend bezoekers welkom bij onder meer poppodia en het Eredivisie-duel tussen Willem II en RKC Waalwijk. Testen voor Toegang verzekert dat de toegang voor de mensen die hinder ondervinden niet in het geding hoeft te komen.