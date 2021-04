Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft wederom een commerciële doorschakeldienst geblokkeerd die bellers tegen betaling doorverwees naar de GGD om een coronatestafspraak te maken. Het gaat om de doorschakeldienst waarvan eerder deze maand ook al een nummer werd geblokkeerd; de dienst werkte inmiddels met een ander 0906-nummer.

De doorschakeldienst leidt tot hoge telefoonrekeningen van mensen, terwijl de GGD een gratis nummer heeft voor het maken van testafspraken. De kosten voor het bellen via de doorschakeldienst bedragen 90 cent per minuut. Ook nadat de beller is doorverbonden, blijft de teller lopen. Een testafspraak maken kan via het gratis telefoonnummer 0800-1202.

"Bij het nummer dat gebeld kan worden, staat bijvoorbeeld: 'Bel voor dichtstbijzijnde GRATIS Coronatestlocatie. De overheid betaalt dit voor u. Neem daarom contact met ons op voordat deze overheidsregeling ten einde loopt.'" De ACM zegt echter dat mensen worden doorverbonden met een commercieel bedrijf dat tegen betaling coronatests uitvoert. "Anders dan de nummergebruiker vermeldt, worden deze testen niet vergoed door de overheid."

Begin april werd een ander 0906-nummer van deze doorschakeldienst door de ACM geblokkeerd. Beide nummers zijn voor maximaal acht weken opgeschort. In die periode kunnen de nummers niet gebeld worden en heeft de partij achter de nummers geen inkomsten. De ACM blijft de zaak onderzoeken.

Volgens een woordvoerder van de ACM had de doorschakeldienst dit nummer zelf nog op de plank liggen. "Als deze dienst een nieuw nummer bij ons zou aanvragen, weigeren wij dit."

De GGD zei eerder dat de doorschakeldienst de belangen van de GGD en die van mensen die de GGD willen bereiken schaadt. Ook kan de handelswijze van de dienst volgens de GGD een negatief effect hebben op de volksgezondheid.