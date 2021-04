Poolse PlayStation Plus-abonnees kunnen het komende jaar Video Pass uitproberen. Het gaat om een videostreamingdienst op de PlayStation waarmee abonnees zonder extra betalingen naar films en series kunnen kijken, bevestigt Sony-topman Nick Maguire in gesprek met Spider's Web.

De dienst werkt met een aparte app op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Op dit moment staan er 21 films en series op, waaronder Blade Runner 2049, Baby Driver en alle seizoenen van Community. Elke drie maanden moeten er nieuwe titels verschijnen.

Video Pass is onderdeel van PlayStation Plus. Dat is het betaalde abonnement van PlayStation. Spelers hebben dat nodig om gekochte games online te kunnen spelen. Verder kunnen mensen met het abonnement elke maand enkele spellen 'gratis' downloaden en krijgen ze korting op aankopen van games.

De videodienst wordt een jaar getest in Polen. Als onderdeel van de test blijven de maand- en jaarprijzen van PlayStation Plus gelijk. Het is niet bekend of die uiteindelijk omhooggaan als abonnees gebruik willen blijven maken van Video Pass.

Verder is onduidelijk of de dienst wereldwijd wordt uitgebracht; dat wordt na een jaar geëvalueerd. "Op dit moment kan ik niet zeggen hoe het testproces er voor andere landen uitziet", zegt Maguire. "Ook over de toekomst van Video Pass kan ik niet uitweiden."