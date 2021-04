Snapchat heeft voor het eerst meer gebruikers met een Android-telefoon dan met een iPhone. Snap-CEO Evan Spiegel noemt het een "belangrijke mijlpaal" voor het bedrijf. Snapchat groeide het afgelopen jaar sowieso weer hard: in het eerste kwartaal van dit jaar telde de dienst 22 procent meer gebruikers ten opzichte van een jaar eerder.

In de eerste drie maanden kwamen er per saldo 51 miljoen dagelijks actieve Snapchat-gebruikers bij. In totaal 280 miljoen mensen versturen elkaar nu dagelijks tijdelijk zichtbare video- en fotoberichten via de app, ook wel 'snaps' genoemd. Een deel van de populariteit van Snapchat is te danken aan alle visuele effecten die je aan die beelden kunt toevoegen, zoals gezichtsfilters.

Volgens Spiegel zit de heropening van grote delen van de maatschappij het technologiebedrijf niet dwars. Ook als mensen elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, willen ze hun contacten via snaps blijven onderhouden, verwacht hij.

Snap heeft de afgelopen tijd werk gemaakt van commerciële mogelijkheden voor andere merken binnen Snapchat. Zo ontwikkelde het bedrijf speciale 3D-effecten die een samenwerking tussen kledingmerken Gucci en The North Face moest promoten. Daarnaast sloot Snap een samenwerking met krantenconcern Gannett om de advertentiemogelijkheden van het techbedrijf bij kleinere bedrijven onder de aandacht te brengen.

Dit leverde Snap, dat zijn geld vrijwel uitsluitend met advertenties verdient, een omzet van bijna 770 miljoen dollar (640 miljoen euro) op. Dat is 66 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf is door alle investeringen in nieuwe functies nog wel verliesgevend. Over het eerste kwartaal ging een nettoverlies van 286 miljoen dollar in de boeken.