De Marshelikopter Ingenuity van NASA heeft donderdag zijn tweede succesvolle testvlucht op Mars gemaakt. Dit keer vloog het toestel langer en hoger dan tijdens de eerste test.

De Ingenuity maakte afgelopen maandag zijn eerste testvlucht. De kleine helikopter steeg op naar 3 meter hoogte, waar hij zo'n veertig seconden bleef hangen. Daarna landde hij weer op dezelfde plek. Het was voor het eerst dat een helikopter op een andere planeet vloog.

Donderdag steeg de helikopter op naar een hoogte van bijna 5 meter om zich vervolgens te kantelen en 2 meter zijwaarts te vliegen. Ook werden de kleurencamera's op de helikopter in meerdere richtingen getest. Hoe lang het toestel precies in de lucht was, is niet duidelijk.

In de komende weken zal de Marshelikopter nog een paar keer enkele honderden meters over de planeet vliegen. Na elke vlucht heeft het apparaat enkele dagen nodig om zijn accu op te laden via (schaarse) zonne-energie.

Het is op Mars erg koud en de luchtdruk is er veel lager (1 procent van de luchtdruk op aarde). Vanwege de lagere luchtdruk is het lastiger om op te stijgen. Daarom heeft de helikopter lange rotorbladen die sneller ronddraaien dan op aarde nodig zou zijn (2.500 keer per minuut in plaats van 400/500 keer per minuut op aarde).

Data van Ingenuity zullen onder meer worden gebruikt voor toekomstige vluchten op de planeet.