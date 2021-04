Apple is naar verluidt van plan om meer advertentieruimte beschikbaar te stellen in de App Store. Dat zeggen ingewijden tegen The Financial Times (FT). Tegelijkertijd wil het techbedrijf strengere privacyregels opleggen aan adverteerders. Het gedrag volgen van iOS-gebruikers wordt onder meer ingeperkt voor derde partijen.

Het techbedrijf verkoopt al langer advertenties in de App Store aan adverteerders. Apple zou nu een tweede advertentiekader in zijn digitale winkel plaatsen, in het onderdeel 'Aanbevolen' bij de zoekpagina, aldus FT. Dat kader zou aan het einde van deze maand worden toegevoegd.

De advertentie in de nieuwe ruimte is voor alle App Store-gebruikers te zien, ongeacht hoe zij hun voorkeuren hebben ingesteld. Apple gaat tegenover de Britse krant niet in op het gerucht.

De claim dat het tweede advertentiekader eraan komt volgt op de aankondiging van een software-update. In de nieuwe update is het voor derde partijen niet meer mogelijk om het gedrag van iOS-gebruikers te traceren en daaruit data te verzamelen.

Apple zegt dat de update een belangrijke stap is in het beschermen van de privacy van gebruikers. Critici, zoals Facebook-topman Mark Zuckerberg, denken dat de techgigant dit doorvoert om zelf meer te kunnen verdienen aan zijn advertentiedienst. "Apple zegt dat het dit doet om mensen te helpen, maar de zet toont duidelijke overeenkomsten met zijn eigenbelang", zegt Zuckerberg tegen The Financial Times.