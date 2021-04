Het Internationale Olympisch Comité (IOC) organiseert dit jaar voor het eerst de Olympic Virtual Series (OVS). De organisatie gaat met vijf sportfederaties en een aantal spelontwikkelaars het evenement opzetten, schrijft het IOC op zijn website. De Virtual Series vinden van 13 mei tot en met 21 juni online plaats, een maand voor de start van de Olympische Spelen in Tokio.

De sporten die in de line-up van de OVS zitten zijn wielrennen, roeien, honkbal, zeilen en autosport. Het evenement wordt een mix van fysieke en niet-fysieke sporten. Dat wil zeggen dat er ook wedstrijden zijn waarbij deelnemers moeten bewegen.

Zo werkt Zwift, die spellen ontwikkelt voor sportschoolfietsen, samen met de Internationale Wielerunie voor het organiseren van een virtuele wielrenwedstrijd. Een andere fysieke sport in de line-up is roeien, opgezet door de Internationale Roeifederatie (FISA). Het is nog niet duidelijk welk spel hiervoor gebruikt gaat worden.

De rest van de sporten zijn niet-fysiek. Met mobiele zeilsimulator World Sailing, van ontwikkelaar Virtual Regatta, wordt een wereldwijd zeilevenement georganiseerd. De honkbalwedstrijden worden gespeeld met eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 van Konami, dat alleen in Japan is uitgekomen voor PlayStation 4 en Nintendo Switch.

Ten slotte wordt het racespel Gran Turismo gebruikt voor het autosportonderdeel. Het is nog niet helemaal duidelijk welke iteratie gespeeld wordt tijdens de wedstrijd.

Waar en hoe geïnteresseerden zich in moeten schrijven is nog niet bekend. Daarnaast zijn er nog geen data vastgelegd voor de individuele wedstrijden. Het IOC belooft binnenkort een update te geven op de website van de OVS.