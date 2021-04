Juristen van streamingdienst Spotify, datingbedrijf Match en gadgetfabrikant Tile hebben tijdens een hoorzitting bij de Amerikaanse Senaat de aanval op Apple geopend. Volgens de bedrijven maakt Apple misbruik van zijn dominante positie door eigen diensten in de App Store voor te trekken, meldt persbureau Bloomberg.

Tijdens de bijeenkomst drongen de bedrijven er bij de Senaat op aan de macht van Apple en Google over appwinkels te beperken. Vooral Apple werd daarbij aangepakt.

"Apple misbruikt zijn dominante positie als poortwachter van de App Store om zichzelf af te schermen van concurrentie en rivaliserende diensten zoals Spotify te benadelen", zegt Spotify-jurist Horacio Gutierrez.

Volgens hem concurreert Apple met zijn dienst Apple Music op oneerlijke wijze met Spotify. Zo mag Spotify iPhone-bezitters niet doorsturen naar de website van de muziekdienst, waar de abonnementsprijzen lager zijn. In de App Store zijn de prijzen hoger vanwege de commissie die Spotify moet afdragen. Per betaald abonnement dat via de App Store wordt afgesloten, gaat 30 procent van de opbrengst naar Apple.

Jared Sine, jurist van Match (het moederbedrijf van Tinder) zegt dat de commissie van Apple nu de grootste kostenpost van het bedrijf is. Per jaar draagt Match naar eigen zeggen 500 miljoen dollar (416 miljoen euro) af aan Apple. "Dat geld zou terug naar de consumenten kunnen of kunnen worden besteed aan innovatie." Tile sprak woensdag voor de hoorzitting al van "oneerlijke concurrentie".

Apple is zich van geen kwaad bewust

Een jurist van Apple zegt dat het concern altijd andere bedrijven in de App Store heeft gesteund: "Wij vallen niemand aan."

Apple heeft al vaker tekst en uitleg over de commissie gegeven. Het bedrijf zegt dat die nodig is om het platform te bekostigen en de kwaliteit en privacy te waarborgen. Appmakers die minder dan 1 miljoen dollar omzet maken, hoeven sinds dit jaar 15 procent in plaats van 30 procent van de opbrengst af te dragen.

Maar de strijd om de App Store gaat verder. Spotify heeft al vaker geklaagd over de commissie. Ook Fortnite-maker Epic Games doet dat. Dat bedrijf sleepte Apple voor de rechter, omdat het geen eigen betaalsysteem in Fortnite mocht zetten. Omdat Epic Games dat toch probeerde, werd het spel uit de appwinkel gehaald. Deze rechtszaak gaat volgende maand van start.