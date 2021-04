Twitter biedt gebruikers vanaf woensdag de mogelijkheid om afbeeldingen in hoge kwaliteit te uploaden en bekijken in zijn Android- en iOS-app. Op zijn eigen platform schrijft Twitter dat gebruikers de functie kunnen activeren onder de instelling 'Datagebruik'.

Het is al langer mogelijk om afbeeldingen met een resolutie van 4.096 bij 4.096 pixels te uploaden en te bekijken via de desktopversie van Twitter. Via de mobiele versie konden tot woensdag alleen kleinere afbeeldingen worden gedeeld, van ongeveer 2.048 bij 2.048 pixels.

Voorheen werden grotere afbeeldingen gecomprimeerd. Daardoor ging bij het delen van foto's of andere afbeeldingen vaak kwaliteit verloren.

Gebruikers vinden de optie om afbeeldingen in hogere kwaliteit te uploaden in de instellingen onder 'Datagebruik'. Daar kunnen ze aangegeven of afbeeldingen met een resolutie tot 4K alleen via alleen wifi geüpload moeten worden, om mobiele data te besparen. Als dat niet aan de orde is, kunnen gebruikers er ook voor kiezen om 4K-afbeeldingen via mobiel én wifi te uploaden. De functie kan ook helemaal uitgezet worden.

Twitter testte de functie eerder deze maand, maar brengt haar nu uit voor alle gebruikers. De dienst maakte recent ook bekend dat een manier om YouTube-video's direct via Twitter af te spelen getest wordt. Momenteel moeten mensen doorklikken naar Googles videodienst om filmpjes te bekijken.